Economia

Dichiarazione del sindaco Peppe Cassì sulla Ragusa Catania

Ragusa - Dopo aver partecipato in teleconferenza alla riunione del Cipe che ha deciso positivamente sul cambio del soggetto attuatore e ha approvato il progetto definitivo della Ragusa-Catania, il sinndaco di Ragusa Peppe Cassì ha rilasciato questa dichiarazione da cui traspare la sua soddisfazione. “Sciolti gli ultimi nodi per la Ragusa-Catania: pochi minuti fa il Cipe ha approvato il cambio del soggetto aggiudicatore, che diventa ora Anas, nonché il progetto definitivo dell’opera.“Alla riunione, svolta in teleconferenza, alla quale erano presenti il presidente del Consiglio Conte, il ministro per il Sud Provenzano, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Cancelleri e quello ad Economia e Finanze Castelli, il presidente della Regione Siciliana Musumeci e l’assessore Falcone, è stata trovata l’intesa anche per l’aspetto economico. Fondamentale l’accordo tra Stato e Regione: quest’ultima, oltre a finanziare l’infrastruttura con 217 milioni, anticiperà 387 milioni del Fondo sviluppo e coesione che lo Stato si impegna a reintegrare nel Fondo dei prossimi anni; Anas aggiungerà altri 150 milioni per arrivare così a 754 necessari.L’opera, considerata strategica, vedrà la gestione commissariale del presidente regionale Musumeci. Al termine della seduta ho voluto spendere parole di ringraziamento per i presenti, protagonisti politici di questo momento a lungo atteso. Un ringraziamento forte credo però che vada a tutti coloro che non hanno mai smesso di far sentire la voce del territorio: i sindaci dei comuni interessati, i sindacati, il comitato, le forze politiche di ogni colore, le realtà economiche e tutti i cittadini che ad ogni occasione hanno ribadito la necessità di un’opera imprescindibile. In questi giorni difficili, la nostra comunità meritava una notizia del genere”. (da.di.)