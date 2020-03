Attualità

Coronavirus Ragusa: controlli rigorosi per persone arrivate dal Nord

Ragusa, 17 marzo 2020 – Accordo tra l’Azienda Sanitaria di Ragusa, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per consentire l’accesso informatico ai dati degli isolati. Ciò permetterà alle forze pubbliche di sicurezza, che controllano il territorio, di poter verificare il corretto comportamento delle persone che provengono da fuori Sicilia e che devono stare in isolamento. Inoltre, sarà utile a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, che devono conoscere le condizioni dei luoghi e lo stato di salute delle persone, durante lo svolgimento del proprio lavoro. Un accordo realizzato in uno spirito di fattiva e concreta collaborazione, a tutela anche dei cittadini, per contrastare l’emergenza da corona virus nel territorio ibleo.