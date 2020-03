Attualità

Coronavirus Ragusa, consegna farmaci a domicilio: ecco il numero da chiamare

Ragusa, 17 marzo 2020 – L’Asp di Ragusa, in ottemperanza alle disposizioni di legge per contenere la diffusione del Covid-19, per i comuni di: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, dal 16 marzo 2020, al fine di limitare l’uscita dei pazienti fragili dal proprio domicilio, in collaborazione con la Protezione Civile e i servizi di volontariato, ha organizzato il servizio di consegna a domicilio dei presidi sanitari. La consegna a domicilio sarà garantita per mesi uno, a partire dal 16 marzo 2020, salvo nuove disposizioni, così comunicato dalla Protezione Civile. Rientrano nel suddetto servizio di consegna le prescrizioni riguardanti: SAMOT, Assistenza Domiciliare Integrata - ADI – Assistenza Farmaceutica Integrativa – AFI e Assistenza Protesica: cateteri e stomie. La farmacia territoriale di Ragusa provvederà a preparare i pacchi individuali con quanto prescritto e li affiderà alla Protezione Civile per la distribuzione al domicilio dell’interessato. È a disposizione dei pazienti un numero telefonico per le prenotazioni 0932234787 attivo negli orari di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17.00.Il suddetto servizio a breve sarà effettuato anche nei distretti di Modica e Vittoria.