Coniugi di Comiso in ospedale a Modica con Covid: familiari negativi al test

Comiso - Il Sindaco, Maria Rita Schembari, interviene con gli ultimi aggiornamenti relativi al caso di covid 19 a Comiso: positivi ad oggi solo i due coniugi ricoverati a Modica. “È giusto informarvi degli ultimi sviluppi dei casi di contagio a Comiso. Il Direttore Sanitario dell' asp , Dottor Raffaele Elia, mi ha riferito che risultano positivi ad oggi solo i due coniugi ricoverati a Modica, ai quali vanno le nostre preghiere e il nostro sostegno, anche se a distanza, per una pronta guarigione. Negativi al test i familiari più stretti della coppia, e l'infermiere di Comiso che li ha assistiti per le cure domiciliari.Quest'ultimo tiene a precisare che nello svolgimento del suo lavoro ha rispettato sempre, ed oggi a maggior ragione, tutte le norme sanitarie di sicurezza.Queste notizie ci confortano, ma non devono indurci all'euforia. Anzi, ancor di più, devono indurci a non abbassare la guardia.Pertanto, ribadisco l'unica raccomandazione che più mi sta a cuore: RESTATE A CASA!