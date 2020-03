Io mi diverto da casa, e tu? Il mio nome Ã¨ Michele e faccio il dj

Appuntamenti

Io mi diverto da casa! e tu? Ciao! Il mio nome è Michele e faccio il dj. Voglio condividere con voi l'iniziativa "Io mi diverto da casa", una pagina Facebook dedicata a chi in questo momento si ritrova a casa senza la possibilità di uscire e che combatte il Coronavirus con la quarantena. Insieme ad un gruppo di amici abbiamo pensato di regalare un pò di musica e di intrattenimento per rompere questo silenzio assordante a tutti. Con gli strumenti che ci siamo ritrovati a disposizione stiamo cercando di far arrivare la nostra musica ed il nostro entusiasmo come meglio possiamo; direttamente a casa delle persone. In questo modo possiamo divertirci e sorridere in completa sicurezza senza disturbare nessuno, ma sopratutto tutelando la nostra salute e quella degli altri.Vi presento la mia squadra: Io mi diverto da casa! e tu? Sebastiano Fazzina - "Brividi Forti" "Speaker Radiofonico, eccentrico ma sopratutto un grande amico. Ha creduto da subito in questo progetto ed è praticamente la mia spalla destra. Lo sto stressando giorno e notte al telefono e non mi ha ancora picchiato. Vi farà divertire con le sue battute. Marco Denaro - "Lo smanettone" Dj, smanettone, e tecnicamente illuminato. E' il MacGyver della squadra. Tutto quello che è impossibile con lui diventa possibile. Amante dell'house e delle sonorità anni 80 ci delizierà con i suoi dj set. Claudio Di Giacomo - "Lo zio" E' lui il tipaccio Underground della situazione. E' il tipico dj al quale non puoi chiedere Elettra Lamborghini. Picchia duro ma si fa volere bene da tuttI. Lui è per tutti "Lo Zio Claudio".Alessio Ruffino - "L'amico" Vocalist di vecchia data con la passione per la politica. Un amico di vecchia data che vuoi sempre avere accanto e che ti conosce anche fin troppo. Conosce tutti, ma proprio tutti. Simona Basile - "La regista" Simona è la mia ragazza. Si occupa della gestione della diretta e mi aggiorna sui dati, sulla diretta e legge tutti i vostri messaggi. Il più delle volte lo fa in pigiama e ciabatte. Troppo stile. E’ lei che mi leva la Nutella con i toast quando ho le crisi di fame. Michele Ricca - "Il cieco" Cioè io. Dj, amante del piatto (culinario) ed estremamente confusionario. Mi conoscono tutti come "il cieco" per via dei miei occhi. E hanno ragione.Da un giorno all'altro mi hanno messo in quarantena e da quel momento ho acceso il cervello e ho detto: "OK, IO MI DIVERTO DA CASA." Se potete vi chiediamo una mano a condividere questa iniziativa che ci sta aiutando ad intrattenere e trattenere tutti i ragazzi come noi a casa. In pochi giorni abbiamo avuto più di 20.000 visualizzazioni e suscitato l'interesse di tanti dj di caratura nazionale, che spero riusciremo ad ospitare presto nelle nostre dirette. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quanti più dj e artisti possibili. Grazie mille per il supporto a nome di tutti noi. https://www.facebook.com/iomidivertodacasa/