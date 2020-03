Appuntamenti

Coronavirus Ragusa: ecco i giorni della sanificazione del territorio Coronavirus Ragusa: ecco i giorni della sanificazione del territorio

Ragusa - L’Amministrazione comunale rende noto che a seguito di disposizione impartita all’Ufficio Ambiente al fine di mettere in atto una serie di misure atte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo sarà attuata la sanificazione del territorio urbano attraverso operazioni di disinfezione. Ad essere interessate a tali interventi saranno Ragusa, Marina di Ragusa e San Giacomo.Le operazioni di sanificazione saranno effettuate alle ore 21 secondo il seguente calendario: Ragusa 17 marzo; Marina di Ragusa 18 marzo; San Giacomo 19 marzo. L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di adottare le stesse normali cautele che sono state richieste per la disinfestazione come ad esempio non lasciare esposti all’esterno dell’abitazione indumenti, alimenti.