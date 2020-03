Coronavirus: tutti a casa, paura di ingrassare? Ecco la dieta per dimagrire 4 kg

Salute e benessere

Sono tanti i video satirici che in questi giorni circolano su Whatsapp su persone affacciate ai balconi e ingrassate perché costrette a rimanere a casa per l’emergenza coronavirus. E’ vero che lo stress porta molte persone a mangiare male e a mangiare snack salati o dolci ma per evitare di ingrassare in questo periodo di “quarantena” si può invece approfittare per seguire una dieta sana ed ipocalorica per dimagrire. Un ottimo rimedio considerato che si ha più tempo per cucinare alimenti freschi e di stagione come verdure o cucinare evitando fritture e pasti ricchi di grassi. Ma vediamo un esempio di dieta ipocalorica da 800 calorie per dimagrire fino a 4 kg in una settimana mangiano in modo sano e salutare per l’organismo.Ecco un esempio completo della dieta ipocalorica da 800 calorie. La colazione è sempre la stessa e prevede 150 grammi di latte scremato con un pugnetto di corn-flakes. In alternativa va bene anche un vasetto di yogurt magro con un caffè che deve essere rigorosamente senza zucchero. Vediamo giorno per giorno cosa prevede questa dieta. Lunedì. A pranzo 150 gr di lenticchie o ceci, 150 gr di verdura cotta condita con un filo d’olio, un frutto. Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, 150 gr di verdura condito con un cucchiaino di olio, un frutto fresco o cotto. Martedì. A pranzo una fettina di carne magra, insalata gr 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: frittata (fatta con 2 uova e 1 cucchiaino di olio), verdura gr 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.Mercoledì: a pranzo 150 gr di pesce ai ferri, 150 gr di verdura condita con un cucchiaino di olio, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Giovedì: pranzo con 150 gr di petto di pollo, 150 gr di verdura, un cucchiaio di olio, un frutto fresco. Cena: filetti di merluzzo gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Venerdì: pranzo 150 gr di tonno senza olio, un cucchiaino di olio, 150 gr di verdura e un frutto a piacere (va bene anche cotto). Cena: mozzarella o formaggi magri gr 100, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.Sabato. A pranzo 150 gr di tacchino alla griglia, 150 gr di verdura, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: due uova sode, verdura gr 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Domenica: pranzo con pesce di mare arrosto, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: 100 gr di ricotta di mucca, 150 gr di verdura, un cucchiaio di olio, un frutto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. la dieta ipocalorica da 800 calorie non è adatta a chi soffre di diabte, altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.Lo schema sopraelencato della dieta è indicativo e non deve essere seguito senza aver consultato il proprio medico di famiglia.