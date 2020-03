Salute e benessere

Come restare in forma ai tempi della quarantena? E’ la domanda che si stanno facendo molti italiani costretti a rimane chiusi in casa per prevenire la diffusione del coronavirus. Ma per poterlo fare basta seguire alòcune regole semplici, vediamo quali. Per prima cosa appena sveglia, si deve bere una bella tazza di acqua tiepida che ripulirà tutti gli organi e poi cominciare con un po’ di ginnastica. Basta mettersi in una zona tranquilla della casa, non guardare il cellulare e concentrati sul momento tutto per te.Potrebbero esserti utili anche la corda per saltare, un elastico, dei pesi e la pedana instabile per le isometrie. Ovviamente se in casa si hanno cyclette, vogatore e tapis roulant, fare ginnastica diventa più facile. Se non si sa che tipo di esercizi fare basta collegarsi su internet e cercare un tipo di allenamento più adatto alle proprie esigenze.Se invece si è abituati ad andare in palestra, basta chiedere al proprio personal trainer una scheda da poter fare in casa. A questa abitudine sana naturalmente si deve associare anche una dieta sana ed equilibrata che non prevede snack salati o dolci ma tante verdure e frutta di stagione.