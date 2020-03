Tisana al tiglio antistress e contro insonnia: ricetta

Rimedi naturali

Ragusa - La tisana al tiglio antistress è tra le tisane rilassanti e calmanti più utilizzate. Infatti, i fiori dell'albero appartenente alle Tilliaceae, oltre a essere degli ottimi espettoranti, quindi molto utilizzati in casi di raffreddamenti e problemi di gola, sono preferiti dalla maggior parte delle persone per il loro effetto calmante. La tisana al tiglio è famosa oltre come tisana antistress anche per alleviare i problemi di insonnia. La tisana al tiglio deve il suo potere ai principi attivi in essa contenuti, come flavonoidi, tannini, cumarine e mucillagini.Queste molecole sono in grado di stimolare adeguatamente il Sistema Nervoso Centrale, distendendolo. Ecco gli ingredienti: 200 ml di acqua e un cucchiaio di fiori di tiglio. Per preparare la tisana al tiglio ci sono due modi. O prendere le bustine già pronte, o prenderne i fiori. Noi consigliamo di comprare ii fiori di tiglio. Acquistateli, freschi o essiccati. Li trovate in erboristeria o in negozi che vendono prodotti naturali. Potete prenderne la quantità che volete, facendovi indicare anche il tempo in cui andranno a deteriorarsi nella conversazione.