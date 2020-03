Italia

Virus, Conte: non servono nuovi divieti bisogna rispettare quelli che ci sono

Roma - Coronavirus, Conte: non servono nuovi divieti, rispettare quelli che ci sono. Per verificare i risultati delle decisioni del governo nella lotta al coronavirus "dobbiamo attendere qualche settimana. Per il resto non servono nuovi divieti, è importante rispettare quelli che ci sono". Così il premier Conte lancia un nuovo appello per contenere il contagio, sottolineando di nuovo che "le attività motorie sono consentite, ma andare a correre tutti insieme è vietato". E i sindaci "hanno fatto bene a chiudere i parchi".