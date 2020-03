Coronavirus Comiso, da domani pulizia straordinaria e lavaggio delle strade

Economia

Comiso - “ Come programmato e organizzato la settimana scorsa, da domani parte la pulizia e il lavaggio straordinario delle strade di Comiso e Pedalino – dichiara l’assessore – come misura di contrasto del covid 19. Tengo a specificare però, date le numerose domande di questi giorni, che gli interventi all’aperto con ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, oltre ad essere particolarmente inquinanti direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione, non risultano essere di particolare efficacia per contrastare la diffusione del virus.Tuttavia, ci impegneremo – ancora l’assessore – al lavaggio ed alla pulizia straordinaria per evitare comunque il sollevamento di polveri. Colgo l’occasione – conclude Biagio Vittoria – per ricordare come già annunciato, che la sanificazione e la disinfestazione degli uffici comunali, è già in atto e si concluderà mercoledì”.