Come preparare un aperitivo alla pesca: ricetta

Cucina

Come preparare un aperitivo alla pesca. Ecco gli ingredienti che occorrono e la preparazione. Ingredienti per due bicchieri da aperitivo: 1kg e 500gr. di pesche (circa 10 pesche), Bottiglia di vino spumante (o prosecco), Acqua di Seltz (o Schweppes), Ghiaccio tritato. Ecco la preparazione: prendete delle pesche preferibilmente ben mature e succose, e frullatele fino ad ottenere un composto abbastanza liquido. A questo punto, filtrate il tutto per eliminare dal succo i residui di polpa.Lasciate da parte alcune pesche: ne basteranno alcune fettine per poi appoggiarle sull'orlo del bicchiere da aperitivo come decorazione e, perché no, come ulteriore assaggio fresco di frutta.Al momento del servizio, prendete il succo raffreddato in frigorifero e il vino spumante (consigliatissimi i "brut" o gli "extra dry"; in alternativa, anche il prosecco può andar bene), entrambi ad una temperatura compresa tra gli 8° e i 10° e anch'essi possibilmente raffreddati in precedenza: riempite per 2/3 di vino, per 1/3 di succo di pesca.Tagliate e aggiungiete una fettina di pesca sull'orlo, poi prendete del ghiaccio, e tritatelo, dunque versatelo nel bicchiere e mescolatelo velocemente.