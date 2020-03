Cronaca

Modica, incendio in via Antonino Agosta

Modica - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in via Antonino Agosta a Modica per un incendio di rifiuti e sterpaglie. Il personale dei vigili del fuoco è ancora sul posto. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona allarmati da una enorme nuvola di fumo propagatasi dalle fiamme in pochi minuti.