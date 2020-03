Attualità

Virus Vittoria: controlli serrati contro diffusione coronavirus Virus Vittoria: controlli serrati contro diffusione coronavirus

Vittoria - Continua incessantemente il lavoro della Polizia Municipale su tutto il territorio comunale, per far rispettare i provvedimenti del Governo nazionale, dell’Amministrazione regionale e delle Autorità sanitarie contro la diffusione del coronavirus. I servizi sono stati messi in campo dalla Commissione straordinaria che ha dato le necessarie disposizioni alla Polizia Municipale e stanno riguardando tutto l’abitato vittoriese, con particolare attenzione alla frazione di Scoglitti. La chiusura dei luoghi aperti al pubblico come la Villa Comunale, gli impianti sportivi ed il cimitero è servita ad arginare in maniera significativa gli spostamenti delle persone e di uscita dalle abitazioni, in adempimento dell’obbligo di rimanere a casa e di limitare al massimo le occasioni di possibile contagio. I componenti della Commissione straordinaria ribadiscono con forza l’invito a rispettare scrupolosamente le norme riguardanti la tutela della salute pubblica, reiterando il messaggio di rimanere a casa evitando contatti con altre persone. Solo rispettando le regole si potrà presto uscire da questa emergenza. “Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i vittoriesi, al loro senso civico e allo spiccato senso di solidarietà che li contraddistingue, per cercare di gestire al meglio una situazione di emergenza mai verificatasi in passato e dagli sviluppi ancora imprevedibili. La polizia locale continuerà a svolgere attività di controllo e monitoraggio su tutto il territorio per garantire il rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni a livello centrale e regionale. Il senso civico di tutti contribuirà ad agevolare l’opera di chi è chiamato ad intervenire” hanno sottolineato i componenti della Commissione straordinaria.