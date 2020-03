Attualità

Virus Modica, obblighi per attività commerciali: igienizzanti all'ingresso e guanti

Modica - Virus Modica, il sindaco Ignazio Abbate informa sulle nuove disposizioni in città. Tutti gli esercizi commerciali in attività devono obbligatoriamente dotarsi di un dosatore di sostanza igienizzante all’ingresso o, in alternativa, devono fornire guanti monouso a tutti i clienti. “Ormai da qualche giorno abbiamo dato il via alla campagna “tolleranza zero” su tutti i fronti. Sui controlli, sulla rigidità delle norme e sulle ordinanze. Non tolleriamo più trasgressori, menefreghisti o persone che ancora si sentono immuni dal pericolo.Adesso questa campagna di sanificazione globale che abbiamo deciso di far partire oggi, all’indomani dei due ricoveri al Maggiore e che ci auguriamo sia presa in considerazione anche dagli altri miei colleghi sindaci di tutta la provincia. Questa è una battaglia globale e come tale deve essere combattuta da tutti. Non ci devono essere falle nella nostra rete, altrimenti si vanificano gli sforzi di tutti. I modicani stanno rispondendo bene, nel complesso, agli inviti e alle ordinanze. Anche se oggi, lunedi, molti cittadini si sono lamentati per un’eccessiva presenza di traffico veicolare per le strade della Città.Capisco che in tutti noi ci sia la voglia di evasione, di ribellarci ad una situazione mai vissuta prima che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa di tutti noi. Ma è ora il momento più difficile, ora bisogna tenere duro come non mai perché altrimenti non usciremo da questa situazione tanto presto”.