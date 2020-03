Coronavirus Ragusa, sospese visite delle commissioni invalidi

Attualità

Ragusa, 16 marzo 2020 – L’Asp di Ragusa, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm dell’11 marzo 2020, per contenere la diffusione del Covid-19, ha sospeso, temporaneamente, e fino al 3 aprile 2020 le attività delle Commissioni Invalidi Civili. Il direttore ff della UOC Medicina Legale, dott. Giuseppe Bonomo, comunica agli interessati che verranno regolarmente riconvocati. Sono a disposizione i sottoelencati numeri telefonici segreterie dei tre distretti sanitari per chi volesse avere ulteriori informazioni.Distretto di Ragusa 0932 600069 – 600074 – 600075. Distretto di Modica 0932 448504 – 448814. Distretto di Vittoria 0932 999437 - 999440.