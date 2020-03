Sicilia

Coronavirus: Musumeci, in Sicilia ci prepariamo al peggio

Palermo, 15 mar. - "In Sicilia ci prepariamo al peggio". Lo ha detto il governatore siciliano nello Musumeci intervenendo a Mezz'ora in più su Rai3. "Anche se fino a questo momento la diffusione appare contenuta - dice - con 188 positivi e 71 ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva e due decessi". "E' chiaro che bisogna essere preparati al peggio - dice - abbiamo già preparato reparti da convertire per realizzare 1.000-1.500 posti per ospedalizzazione ordinaria e 200 posti per terapia intensiva".