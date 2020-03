Virus: quanto tempo sopravvive sulle superifici?

Salute e benessere

Roma – Quanto tempo sopravvive il virus sulle superfici? «Abbiamo dati sperimentali che mostrano come il COVID-19 possa sopravvivere da qualche ora a qualche giorno su superfici diverse, non esposte a pulizia o disinfezione, sole e pioggia». Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Il virus corona può sopravvivere da qualche ora e qualche giorno. Per evitare il contagio basta utilizzare disinfettanti per le mani e mettere i guanti quando si esce a fare la spesa, guanti che poi vanno buttati. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).E' importante disinfettare sempre gli oggetti che si usano frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS)