Virus, 1809 morti in Italia: solo oggi 368 decessi Virus, 1809 morti in Italia: solo oggi 368 decessi

Roma - Virus, aggiornamenti della Protezione Civile sull'emergenza del coronavirus in Italia. Superati i 20 mila maltati di Covid 19, 1.672 persone in terapia intensiva, 368 nuovi decessi (solo oggi). Altre 309 persone sono decedute per coronavirus. Il totale delle vittime in Italia è 1809. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza. Emergenza del coronavirus in Italia. Superati i 20 mila malati di Covid 19, 1.672 persone in terapia intensiva, 368 nuovi decessi (solo oggi).