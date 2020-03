Italia

Coronavirus Lazio, 13 morti e 357 positivi Coronavirus Lazio, 13 morti e 357 positivi

Roma, 15 mar. - Sono 357 i casi positivi al Covid-19 nella Regione Lazio e 13 i morti. Lo comunica il bollettino giornaliero dell'Assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. "Dei 357, 114 sono in isolamento domiciliare, 181 sono ricoverati non in terapia intensiva, 25 sono in terapia intensiva, 13 sono deceduti e 24 guariti".