Cucina

Ricetta siciliana: involtini di melanzane al forno Ricetta siciliana: involtini di melanzane al forno

Ragusa - Involtini di melanzane al forno, ecco la ricetta siciliana della nonna facile da seguire. Per prima cosa taglia a fette le melanzane, poi immeretele in un tegame pieno di acqua e di una manciata di sale. Lasciate qualche minuto e poi lasciatele scolare per qualche minuto. Infine grigliate le fette. Poi in ognuna delle fette mettete una fettina di prosciutto e una sottiletta o una fettina di formaggio. Arrotolate la melanzana, aiutandovi con uno stuzzicadenti per non fare uscire il prosciutto e la sottiletta.Mettete gli involtini di melanzane in una teglia da forno: a piacere aggiungete ancora sopra un po' di formaggio e un pò di pomodoro e scaldate per circa 10 minuti a 180 gradi.