Vittoria, auto a fuoco a Scoglitti FOTO

Vittoria - I vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, con 5 unità e due automezzi, è intervenuta ieri sera, in via Monsignor Romeo, per un incendio di un’ autovettura. La segnalazione pervenuta al 112 e trasmessa al 115 ha consentito una rapidità di intervento, che ha consentito alla squadra di operare con accuratezza e professionalità riuscendo ad evitare oltre al coinvolgimento degli edifici adiacenti all’area di parcheggio dell’auto, lo scoppio della bombola di G.P.L., posizionata nel cofano quale serbatoio di alimentazione della vettura bi-fuel.Sul posto era presente una pattuglia della Guardia di Finanza, successivamente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. L’intervento le cui causa sono presumibilmente da attribuire ad un corto circuito, l’auto era stata parcheggiata ata da poco, è stato ultimato alle 23.00