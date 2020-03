Coronavirus Modica, 14 modicani denunciati: in giro senza motivo

Attualità

Modica – Quattordici modicani, nella giornata di ieri, denunciati dalle Forze dell'Ordine per essere stati trovati in giro senza un giustificato motivo. Lo annuncia il sindaco Ignazio Abbate in un post pubblicato sulla pagina Facebook. “I controlli – scrive il sindaco Abbate - continueranno serrati anche nei prossimi giorni: Tolleranza zero”.