Asp Ragusa, scadenza esenzione ticket: proroga al 30 giugno

Ragusa – L’Asp di Ragusa comunica che, con Decreto dell’Assessore Regionale della Salute, vengono prorogati gli attestati di esenzione ticket, validi fino al 31 marzo, al 30 giugno 2020. La proroga riguarda le attestazioni di esenzione per reddito per le categorie:E01; E02; E03 ed E04 rilasciate a seguito di autocertificazione e validi fino al 31 marzo 2020, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate nell’anno precedente. Il suddetto decreto rientra tra le misure adottate dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’emergenza nazionale Coronavirus.La decisione è stata assunta alla luce delle iniziative di contenimento intraprese in Sicilia e per scongiurare, così, eventuali affollamenti dell’utenza presso gli uffici delle Aziende sanitarie provinciali. Per informazioni gli Utenti possono rivolgersi ai presidi sanitari del comune di residenza: Distretto di Ragusa: 0932/234753 – 234760 – 234750 – 234832, Distretto di Modica: 0932/448426 – 448155 – 448543, Distretto di Vittoria: 09323/999606 – 740452 – 740442.