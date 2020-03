Emergenza coronavirus, bisogna mettere la mascherina per fare la spesa?

Salute e benessere

Emergenza coronavirus, la mascherina si deve mettere anche per fare la spesa? "La mascherina è utile non solo per le persone probabilmente o confermate con il covid-19 ma anche per chi deve uscire di casa per fare la spesa. Quindi, chi ce l'ha fa bene ad usarla, anche la mascherina chirurgica, perché no". A sostenerlo è Francesco Broccolo, virologo, ricercatore e professore associato in Microbiologia clinica presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell`Università degli studi di Milano-Bicocca, intervistato su Rai1 a Storie Italiane. "E' utile perché il virus si trova sulle superfici - ha spiegato il virologo - Noi ci tocchiamo il viso, il naso, la bocca, è stato calcolato, in media venti volte in un'ora: sono le vie d'ingresso del virus.Se abbiamo la mascherina questo gesto è molto meno probabile, quindi è indubbio che il contagio avviene con una efficacia inferiore. Basta vedere le immagini della Cina, in cui tutti erano con la mascherina durante l'epidemia. La mascherina - ha concluso - serve a tutti. Il problema è di tipo economico-politico. Trovare le mascherine".