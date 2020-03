Salute e benessere

Dieta dei 7 giorni per dimagrire: ecco come funziona Dieta dei 7 giorni per dimagrire: ecco come funziona

La dieta dei 7 giorni per dimagrire è ipocalorica e restrittiva. Si tratta di una dieta chetogenica idelae per perdere peso ma non adatta a tutti. Lo schema della dieta dei 7 giorni per dimagrire può far perdere diversi chili in una settimana. Per avere gli effetti desiderati bisogna associare alla dieta anche una buona e regolare attività fisica. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio tipo della settimana nella dieta dei 7 giorni per dimagrire. Il lunedì sono concesse solo le proteine: carni bianche, pesce, tofu, seitan. La quantità è illimitata.Il martedì bisogna introdurre le verdure in quantità illimitata. Vanno però esclusi gli amidi, ossia legumi, mais, patate e avocado. Il mercoledì si introduce la frutta. Bisogna però evitare ciliegie, banane, uva e frutta secca. Il giovedì si introducono 40 grammi di pane integrale.Il venerdì bisogna introdurre 40 grammi di formaggio. Può essere sia fresco sia stagionato, non deve però essere troppo grasso (massimo il 20%). Il sabato è ammesso un pasto con riso o pasta o cous cous o patate. La domenica finalmente ci si può concedere qualcosa di più: un bicchiere di vino rosso o un dolce durante uno dei due pasti principali.L’altro pasto va invece fatto seguendo la dieta del venerdì. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.