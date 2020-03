Rimedi naturali

Tisana detox al tarassaco e mirtillo: ecco la ricetta Tisana detox al tarassaco e mirtillo: ecco la ricetta

La tisana detox al tarassaco e mirtillo aiuta a stimolare la diurei. Alla tisana si può aggiungere anche il succo di un limone per avere un effetto depurativo e drenante. Il succo di mirtillo è infatti molto diuretico e ricco anche di antiossidanti, il tarassaco favorisce la digestione e la diuresi e il limone stimola le funzionalità epatiche depurando il fegato. Ma vediamo come si prepara la tisana detox al tarassaco e mirtillo: per prepararla realizzate 1,5 litri di tisana al tarassaco, da acquistare in erboristeria, e mescolatela con 2 cucchiai di succo di limone e 1 cucchiaio di succo di mirtillo, senza aggiungere zucchero.Bere questa tisana nel corso della giornata aiuteranno l'organismo ad espellere le tossine e permetteranno al corpo di fare il carico si vitamine e minerali.