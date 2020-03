Tisana alla rosa canina rinforza il sistema immunitario

Rimedi naturali

La tisana alla rosa canina depura e rinforza il sistema immunitario. E’ una tisana che aiuta a prevenire i malanni di stagione. Ma vediamo come si prepara la tisana che oltre ad innalzare il sistema immunitario svolge un'azione diuretica e benefica per la pelle. Per preparare questa tisana detox portate ad ebollizione 250 ml di acqua. Inserite in una tazza 2 cucchiaini di bacche di rosa canina essiccate e sminuzzate, versateci sopra l'acqua bollente, coprite e lasciate in infusione per 10 minuti: filtrate e bevete.Potete consumarne una o due tazze al giorno.