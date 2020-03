Coronavirus Ragusa, vietato accesso al pubblico nelle aree cimiteriali

Attualità

Ragusa - Interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali. Lo prevede un’ordinanza contingibile ed urgente del presidente della Regione Siciliana. L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che in ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana in materia di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali. Al punto n. 8 dell’art. 2 ( misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale) della predetta ordinanza, si dispone infatti “che è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto ed alle imprese e esercenti servizi funebri”.