Attualità

Coronavirus Modica, supermercati: ingressi scaglionati ma mancano dispenser igienizzanti Coronavirus Modica, supermercati: ingressi scaglionati ma mancano dispenser igienizzanti

Modica – I supermercati devono mettere a disposizione dei clienti dei dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e garantire la pulizia dei carrelli. Si tratta di disposizioni che andrebbero messe in atto per garantire la prevenzione della diffusione del coronavirus. E’ un appello che rivolgiamo, come quotidianodiragusa, alle Istituzioni affinchè si provveda a controllare le varie attività commerciali che non hanno tali requisiti. Si tratta di una disposizione emanata lo scorso 1° marzo nel Decreto trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri a livello nazionale come misure di contenimento.La disposizione, come il lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche, riguardava tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione. Ora più che mai bisognerebbe garantire soprattutto all’ingresso dei supermercati questa misura di contenimento.A Modica i supermercati rispettano le regole con ingressi scaglionati e distanze di sicurezza alle casse ma occorre garantire anche la disinfezione delle mani mettendo a disposizione dei clienti dei dispencer per l’igiene delle mani ed effettuare la pulizia dei carrelli. L'appello è rivolto anche aglialtri Comuni della Provincia di Ragusa.