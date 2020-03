Allerta alimentare, salame ritirato per rischio salmonella

Salute e benessere

Roma - Richiamo del Ministero della Salute di un lotto di un salame per rischio salmonella. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Il richaimo riguarda un lotto del salame “LO SALAM Filzetta” del lardificio Pietro Laurent prodotti nello stabilimento sito nella frazione di Extaz Comune di Arnad, in provincia di Aosta. In particolare sono stati tolti dai banchi i salami di grana media del peso di circa 300 grammi sotto vuoto appartenenti al lotto n. 138.351.19 con scadenza 01/05/2020.Il rischio per la salute riguarda la presenza di salmonella. Il Ministero della Salute in via cautelativa raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto indicato, di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.