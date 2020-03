Politica

Emergenza coronavirus, sindaco Ragusa conferma seduta Consiglio comunale Emergenza coronavirus, sindaco Ragusa conferma seduta Consiglio comunale

Ragusa - Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, spiega perché il massimo consesso è chiamato a riunirsi martedì prossimo nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza che il momento richiede. “Leggo e sento di un dibattito politico sull’opportunità di convocare il prossimo consiglio comunale per martedì 17. Lontano dalle polemiche, che oggi come non mai dovrebbero rimane distanti dalla nostra politica, ritengo opportuno chiarire che nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio ci sono solo punti non rimandabili, dalla cui approvazione dipende la possibilità di ottenere importanti finanziamenti per questo Comune.Anche in queste giornate le Istituzioni sono chiamate a svolgere il loro ruolo, rispettando ovviamente tutte le prescrizioni di sicurezza”.