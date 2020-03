Emergenza Covid 19, sindaco Modica: supermercati chiusi il 15 e 22 marzo

Economia

Modica - Il sindaco con propria ordinanza (la n° 13342 del 12 marzo u.s.) ha disposto la chiusura per i giorni di domenica 15 e domenica 22 Marzo 2020 delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM dell’11/03/2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. L’eventuale inottemperanza, ai sensi dell’art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica.Per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell’art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00). Avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia.