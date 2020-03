Economia

Coronavirus Modica, spesa e farmaci a casa: ecco il numero telefonico Coronavirus Modica, spesa e farmaci a casa: ecco il numero telefonico

Modica - Emergenza coronavirus. Assistenza alla popolazione con un call center che attiva i servizi a chi li richiede. Nell’ambito delle misure utili ad alleviare le difficoltà legate all’emergenza del diffondersi del COVID – 19 il COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile, (in questo caso sono state attivate le funzioni di supporto per il sindaco relative all’ambito dell’assistenza alla popolazione, dell’impiego del volontariato e nella funzione di informazione ai media), ha assunto stamani alcune iniziative volte a venire incontro alle esigenze della popolazione in questo momento in cui il restare a casa è un imperativo categorico.E’ stato istituto un servizio di ascolto con tre assistenti sociali che a turno daranno il supporto, attraverso l’attivazione di un numero telefonico, alle attività di tre associazioni di volontariato: “Misericordia”, AVCM e il Gruppo comunale. Si tratta di un’operazione di assistenza sociale che vede il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune. Il cittadino che chiede assistenza deve chiamare il 335 7878 829 deve comunicare nome e cognome e domicilio e quali sono le necessità di cui ha bisogno:Consegna a domicilio della spesa alimentare;Consegna a domicilio dei farmaci; trasporto dei diversamente abili che necessitano di una visita sanitaria.Il servizio si occuperà anche del ritiro e del recapito a domicilio dei presidi sanitari che vengono consegnati dall’ASP all’utenza. Il servizio di assistenza gratuita avrà inizio alle 14.00 di oggi e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. “E’ questo un servizio che abbiamo inteso attivare, commenta il sindaco Abbate, nell’ambito delle iniziative del COC tese ad alleviare le difficoltà quotidiane della popolazione e determinate dalle misure che fronteggiano il diffondersi del COVID – 19. Tutto ciò grazie chiaramente alla grande disponibilità dei gruppi del volontariato rivolta alla cittadinanza. E’ del tutto evidente che le richieste di assistenza devono essere ragionevoli e soprattutto ponderate, non fosse altro per dare la possibilità a quanti la richiedono, quindi una garanzia per tutti, di avere una risposta sollecita ed efficace”.