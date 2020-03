Famiglie contagiate da coronavirus a Vittoria, falso profilo Instagram del Comune

Attualità

Vittoria - Un falso profilo, riportante la pagina istituzionale del Comune di Vittoria è stato creato questo pomeriggio da ignoti su Istagram, che hanno postato delle notizie non veritiere circa la presenza di alcune famiglie contagiate da coronavirus a Vittoria. Gli autori /autore del profili hanno indicato diversi punti della città definendoli come “zone rosse”, aree altamente contagiate dalla pandemia. Le notizie diffuse sono assolutamente false! La Commissione straordinaria ha sporto denuncia alla polizia per procurato allarme sociale.“Si tratta di atti di gravissima irresponsabilità- ha commentato la Commissione straordinaria-. Notizie di questo genere rischiano di diffondere il panico tra i cittadini”. Si ricorda, che, per avere informazioni attendibili, bisogna fare riferimento soltanto alla pagina istituzionale del Comune di Vittoria.