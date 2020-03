Attualità

Coronavirus Modica, sospesa sanificazione e disinfezione Coronavirus Modica, sospesa sanificazione e disinfezione

Modica - Sospesa momentaneamente la sanificazione e la disinfezione del territorio comunale così come disposto dal sindaco Abbate alla PO del settore ambiente, Vincenza Di Rosa, la quale aveva già redatto il calendario degli interventi da realizzare. La motivazione che sta alla base della sospensione è l’assenza di linee guida tra l’ANID (Associazione nazionale di Imprenditori della Disinfestazione) e il Ministero della Salute in ordine all’impiego dei principi attivi da utilizzare per svolgere l’attività di sanificazione e disinfezione del tessuto urbano e di tutto il territorio del comune, frazioni comprese.Per tale ragione l’ANID ha comunicato alle ditte associate, compresa quella che dovrà operare nel Comune di Modica, di sospendere al momento ogni attività di sanificazione e disinfezione dei territori. Continua invece la sanificazione degli immobili comunali che ospitano gli uffici secondo il calendario predisposto e già reso noto.