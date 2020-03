Coronavirus, come disinfettare smartphone e tablet? No candeggina

Tecnologie

Roma - Come disinfettare smartphone e tablet? In questi giorni di emergenza coronavirus in Italia siamo continuamente invitati a disinfettare le mani e a seguire le disposizioni del Ministero della Salute. Per prevenire il coronavirus è importante anche disinfettare smartphone e tablet, ricettacolo di germi, batteri e non solo. Ma come fare allora per disinfettare al meglio smartphone, tablet e altri dispositivi? A spiegarlo è stata la stessa Apple nei giorni scorsi che ha aggiornato la pagina con le indicazioni sulla procedura da seguire per pulire i prodotti tecnologici. In particolare, l'aggiunta interessante è quella relativa all'impiego dei disinfettanti: "Utilizzando una salvietta igienizzante contenente etanolo (alcol etilico), pulite gentilmente le superfici dure e non porose del vostro prodotto, come ad esempio lo schermo, la tastiera e altre superfici esterne.Non utilizzate candeggina e detergenti contenenti candeggina. Evitate che l'umidità penetri nelle aperture [la porta per il caricatore, eccetera] e non immergete il vostro prodotto nei detergenti". Al di là delle salviette igienizzanti già pronte, va bene anche ricorrere a una soluzione di acqua e alcol etilico al 70% con cui inumidire un panno (non deve essere bagnato). Ricordatevi di passare sia il display che il retro. Valgono poi sempre le indicazioni generali: usare un panno morbido e privo di lanugine (quelli per gli occhiali vanno benissimo) evitando invece carta igienica e in generale tessuti abrasivi; passare il panno delicatamente; staccare l'alimentatore ed eventuali cavi; non spruzzare detergenti direttamente sullo smartphone.