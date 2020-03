Coronavirus, bere acqua calda o bevande calde elimina il virus? Risponde la medicina

Salute e benessere

Milano – Bere acqua calda o bevande calde aiuta ad eliminare il virus. Attenzione è una delle fake news che circola in questi giorni sui social ed in particolare circola su Facebook, Whatsapp e twitter. "Siamo in un'epoca non molto diversa da quella della peste descritta da Alessandro Manzoni, ma la verità è che di questo virus molte cose ancora non le sappiamo e c'è molto da imparare", rileva Massimo Puoti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Niguarda di Milano. "Detto questo è vero che in questi giorni stanno circolando molte bufale e ci sono anche cittadini che ci propongono le loro teorie e quello che sanno, sperando di darci una mano".Tra le fake news che circolano sui social, sottolinea Puoti, "è quella che bere bevande calde e risciacquare la bocca con acqua calda aiuti ad eliminare il virus. Falsa anche questa. Per uccidere il virus bisognerebbe bere l'acqua a temperatura bollente, il che danneggerebbe il tessuto interno della gola ed esofago".