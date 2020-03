Come restare in forma ai tempi del coronavirus: palestra gratuita a casa

Salute e benessere

Modica - Come restare in forma ai tempi del coronavirus? L’emergenza della diffusione di Covid ha portato alla chiusura delle palestre ma nessun problema si può continuare ad allenarsi anche da casa. Come è ormai noto a tutti, secondo il decreto dell’8 marzo, tutte le attività sportive sono momentaneamente sospese. Ma allora come rimanere a casa senza rinunciare al proprio benessere psicofisico? Per venire incontro a questa esigenze i migliori professionisti dei centri fitness Vitality hanno attivato un servizio gratuito che permette a chiunque lo richieda di ricevere direttamente da un’applicazione scaricabile su telefonino, tablet o pc, un programma di allenamento da poter svolgere comodamente a casa.Sono stati preparati 3 tipi di programmi diversi: uno per migliorare o mantenere il tono muscolare, uno per il dimagrimento e uno per ridurre dolori alla schiena e alla cervicale. I programmi non richiedono l’acquisto di nessuna attrezzatura, possono essere svolti facilmente in poco spazio e sono composti da esercizi semplici da svolgere in completa autonomia Ogni esercizio prevede un piccolo video tutorial e delle immagini che lo spiegano nei dettagli così come il numero di ripetizioni da svolgere e i tempi di riposo tra un esercizio e un altro. Insomma un grande supporto anche per chi non è avvezzo a frequentare le palestre.Per poter ricevere gratuitamente il programma basta fare richiesta dal sito: www.vitality.fitness/miallenoacasa