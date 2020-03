Sciacca, positivo al coronavirus esce e va al supermercato

Sicilia

Sciacca - E' positivo al coronavirus ed esce a fare la spesa al superemercato. Il protagonista è un uomo di Sciacca. Non ha rispettato il divieto di uscire da casa e restare in quarantena come previsto dalle norme varate dal governo. La Procura di Sciacca ha avviato un’inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza di provvedimento dell’autorità. L’inchiesta, su cui vige il massimo riserbo, è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l’autorità sanitaria. L’indagato sarebbe stato individuato in un supermercato.Si sarebbe dovuto trovare, invece, in isolamento volontario domestico dopo essere risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.