Sicilia

Coronavirus: muore dopo ricovero a Caltanissetta, in attesa esito tampone

Caltanissetta, 11 mar. - Un uomo è morto oggi, poco dopo il ricovero, all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il decesso, spiegano dall'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, è stato causato da un'insufficienza cardio-respiratoria. I medici lo hanno sottoposto al tampone per verificare se fosse affetto da Covid-19. "Siamo in attesa del risultato", fanno sapere dalla direzione generale dell'Asp nissena, che oggi ha effettuato anche un altro tampone, il cui esito si saprà nelle prossime ore."Il paziente ricoverato ieri, il cui risultato del tampone ha determinato una infezione da H1N1 (suina ndr) - prosegue la nota dell'Asp -, è stato trasferito in elicottero all'Ismett, assistito da particolari dispositivi e personale specializzato". Intanto restano stabili le condizioni della paziente di Sciacca (Agrigento), ricoverata da un paio di giorni nel reparto di malattie infettive.