Coronavirus, giovane in ospedale a Caltanissetta negativo a Covid 19 e positivo H1N1

Caltanissetta - Il 38enne ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è negativo al coronavirus ed è positivo al virus H1N1 ovvero all’influenza suina. Il giovane è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caltanissetta nella notte tra lunedì e martedì con tosse e febbre. L’allarme per il coronavirus è scattato poiché il 38enne aveva avuto contatti con parenti arrivati dal lodigiano ma il tampone per il coronavirus è risultato negativo. L’uomo è stato trasferito in Rianimazione per un peggioramento delle sue condizioni cliniche.Al momento quindi a Caltanissetta non è stato registrato nessun caso di coronavirus.