Salute e benessere

Dieta ventre piatto o dieta detox dei 4 giorni: ecco cosa mangiare Dieta ventre piatto o dieta detox dei 4 giorni: ecco cosa mangiare

La dieta del ventre piatto o dieta Sass si basa sul consumo di grassi monoinsaturi, responsabili della massima sazietà. Lo schema alimentare che elenchiamo di seguito della dieta ventre piatto non deve essere seguito oltre i 4 giorni. La dieta del ventre piatto è una dieta detox. E’ una delle diete lampo più promettenti. La “Flat Belly Diet”, descritta nell’omonimo best seller, è stata messa a punto da Cynthia Sass e Liz Vaccariello e ha fatto il giro del mondo in pochi mesi. Ma vediamo cosa si mangia nello schema della dieta dei 4 giorni. La colazione è sempre la stessa ecco cosa si mangia: un caffè o té con dolcificante, due fettine di pane integrale tostate, un cucchiaio di olio d’oliva, un succo di arancia senza zucchero.Lo spuntino prevede un frutto a scelta, uno yogurt intero con un cucchiaio di muesli, e infine una manciata di noci o cioccolato fondente. Ecco lo schema dietetico giorno per giorno dei 4 giorni della dieta Sass o dieta ventre piatto. Lunedì: pranzo con pollo, vitello o manzo con insalata: circa 200 gr di carne, insalata con un cucchiaio di olio, erbe aromatiche e spezie. Cena: porzione libera di minestra di verdure senza legumi, condita con un cucchiaino di olio; pane integrale 50 grammi; prosciutto cotto o crudo sgrassato 50 grammi. Martedì: pranzo con insalata di riso integrale (con 50 grammi di riso) con verdure a scelta condita con un cucchiaio di olio; tacchino o pollo 100 grammi.Cena: Omelette di 2 uova in 5 grammi di olio o burro; verdure a scelta cotte condite con un cucchiaino di olio, insalata con un cucchiaino di olio, aceto a piacere. Mercoledì: pranzo con 50 grammi di pasta integrale con sugo di basilico o verdure, condita con un cucchiaino di olio; vitello alla griglia 100 grammi. Cena: Broccoli saltati conditi con un cucchiaio di olio e aglio. Ricotta o yogurt 100 grammi; una banana matura o una macedonia di frutta. Giovedì: pranzo con una porzione libera di verdure a scelta saltate con un cucchiaio di olio e un cucchiaio di olive; merluzzo grigliato o altro pesce bianco 170 grammi. Cena: si ripete il menu del mercoledì sera; i broccoli possono anche essere sostituiti con cavoli, radicchio o cavolfiore.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Lo schema sopraelencate è indicativo perché la dieta va sempre concordata con uno specialista in base alle caratteristiche delle singola persona. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.