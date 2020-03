Coronavirus, Ã¨ morto Roberto Stella: presidente Ordine Medici Varese

Italia

Coronavirus, è morto Roberto Stella: presidente Ordine Medici Varese Coronavirus, è morto Roberto Stella: presidente Ordine Medici Varese

Busto Arsizio – E’ morto Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Varese e medico di base a Busto Arisizio. Il 67enne è morto all’ospedale di Como dove era ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il coronavirus. "Voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Roberto Stella - ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza -. Era un medico e un punto di riferimento per la sanità italiana". Roberto Stella, 67 anni, era stato più volte riconfermato alla guida dell'Ordine di Varese.Era Responsabile dell'Area Strategica Comunicazione della Fnomceo e componente della Commissione nazionale per l'Educazione Continua in Medicina. Era presidente nazionale della Snamid, società scientifica della Medicina generale.