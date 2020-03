Ragusa Uniat: in pagamento contributi 2018

Economia

Ragusa - Il presidente provinciale del sindacato UNIAT (Unione Nazionale inquilino ambiente e turismo) di Ragusa, aderente alla UIL, Michele Tasca, comunica che è stato emanato il decreto dell’Assessore alle infrastrutture del 14/2/2020 e il relativo bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo u.s.e pertanto i conduttori di alloggi in locazione potranno beneficiare dei contributi relativi all’anno 2018 .Gli stessi potranno presentare al Comune di appartenenza le domande entro il 30 Marzo 2020.Lo sportellò Uniat di via Roma 216 è a disposizione per chiarimenti e ogni altra cosa utile per favorire chi è interessato alla questione