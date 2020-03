Coronavirus Vittoria, parrucchieri ed acconciatori devono chiudere o no?

Economia

Vittoria - Una folta delegazione di parrucchieri ed acconciatori di Vittoria aderenti alla Cna cittadina questa mattina ha incontrato, dinanzi Palazzo Iacono, la Commissione straordinaria del Comune per affrontare l'emergenza coronavirus legata in particolare allo svolgimento della loro attività. Si è discusso in particolare della possibilità di una chiusura totale degli esercizi presenti in città. L'ipotesi non è comunque stata condivisa dalla maggioranza dei titolari dei negozi che hanno chiesto ai membri della Commissione straordinaria delle indicazioni in tal senso da seguire in questo particolare periodo.I Componenti della commissione hanno invitato gli esercenti a rispettare i criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolar modo, di rispettare le distanze di sicurezza all'interno del locale tra i vari clienti, evitare assembramenti e a rispettare tutte le norme igenico-sanitarie raccomandate. All'interno del salone saranno solamente presenti il cliente e il professionista seguendo la regola del one to one e delle prenotazioni. La Commissione straordinaria ha dichiarato: “Noi ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini. Chiediamo il massimo rispetto delle prescrizioni sanitarie e invitiamo tutti a rispettare le regole disposte dal governo.Ci affidiamo all'alto senso civico di ogni vittoriese per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri. Solo rispettando le regole potremo arginare il fenomeno e tornare presto alla normalità”.