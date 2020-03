Attualità

Avis Ragusa: comunicato urgente Avis Ragusa: comunicato urgente

Ragusa – Comunicato urgente Avis Ragusa. "Cari Donatori il Ministero della Salute, ha emanato in data odierna una circolare, allegata alla presente, con la quale si invitano e si autorizzano i Donatori a recarsi presso i centri di raccolta sangue, in quanto tale atto rientra tra le necessità inderogabili. Confermiamo che la donazione avviene previo appuntamento, da concordare con la segreteria e che vengono rispettate tutte le misure di sicurezza. Non fateci mancare la vostra solidarietà eticamente preziosa in un momento così drammatico per la nostra Italia". E’ quanto scrivono il dottore Paolo Roccuzzo, presidente Avis Ragusa e il dottor Piero Bonomo, direttore sanitario Avis Ragusa.