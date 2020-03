Appuntamenti

Ragusa, il centro subacqueo Blu Diving ricorda Sebastiano Tusa Ragusa, il centro subacqueo Blu Diving ricorda Sebastiano Tusa

Ragusa - Nell’anniversario della morte del Sovrintendente del mare Sebastiano Tusa, assessore regionale ai beni culturali al momento del tragico incidente aereo che gli costò la vita, i centro subacqueo ibleo Blu diving di Ragusa, per iniziativa di Maurizio Buggea e di Tano Licitra, ha voluto così ricordarlo. “Un anno fa una terribile notizia ci portava a conoscenza della perdita di un amico, un uomo speciale, un uomo che ci onorò della sua amicizia. Del personaggio Sebastiano Tusa non basterebbero giorni per descriverne le qualità, per questo ci sono i numerosi libri, i numerosi articoli scientifici e soprattutto c'è in piedi la Sua creatura, la sua, ma anche la nostra, soprintendenza del mare, quella creatura da lui tanta voluta e che grazie ad essa tanto si è fatto e tanto si fa per i beni archeologici e naturalistici subacquei, creatura a cui noi ci onoriamo di collaborare.Riposa in pace Sebastiano.