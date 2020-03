Sicilia

Palermo: incendio in appartamento allo Zen, morto un anziano

Palermo, 10 mar. - Una vittima, nella notte, nell'incendio scoppiato in un appartamento allo Zen di Palermo. Le fiamme si sono sprigionate in via Ludovico Bianchini. Morto un uomo di 83 anni. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco.