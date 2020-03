Dieta delle patate bollite: dimagrire in 3 giorni

Salute e benessere

La dieta delle patate bollite per dimgrire velocemente è semplice. E’ una dieta lampo molto restrittiva che non deve essere seguita oltre i tre giorni. Lo shcema dietatico alimentare della dieta delle patate è sempkice e prevede pochi alimenti, vediamo quali. Primo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua tiepida e del succo di limone; due patate piccole con tutta la buccia accompagnate da uno yogurt magro. Spuntino: un centrifugato fresco con poco prezzemolo, una patata e una carota. Pranzo: patate lesse con la buccia condite con aglio, prezzemolo e un cucchiaino di olio di oliva. Merenda: succo di pompelmo. Cena: zuppa di patate, cipolle e carote, condita con un cucchiaio di olio evo.Secondo giorno: al risveglio un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone; due patate piccole con la buccia accompagnate da uno yogurt magro. Spuntino: un succo di pompelmo. Pranzo: minestra di cipolle e patate con un pugno di riso e un cucchiaio d’olio e.v.o. Merenda: un centrifugato fresco fatto con una patata, una carota e un limone. Cena: un purea di patate da preparare con brodo vegetale, senza burro o latte. Terzo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua tiepida e del succo di limone; due patate piccole con tutta la buccia accompagnate da uno yogurt magro. Spuntino: un centrifugato fresco con poco prezzemolo, una patata e una carota. Pranzo: patate lesse con la buccia condite con aglio, prezzemolo e un cucchiaino di olio di oliva. Merenda: succo di pompelmo. Cena: zuppa di patate, cipolle e carote, condita con un cucchiaio di olio evo.Le patate portano benefici importanti, non a caso la qualità viola è presente anche nella lista degli alimenti della dieta smarfood, che protegge l’organismo, mantenendoci giovani e sani più a lungo. Grazie al buon contenuto di fibra, la patata è in grado di ridurre l’assorbimento di grassi, zuccheri e colesterolo, stimolando al contempo l’attività intestinale e svolgendo un notevole effetto saziante. Il contenuto di vitamina C (anche se, essendo termolabile, viene in parte perso con la cottura) fa della patata un importante alleato per la salute della pelle, dei muscoli e delle ossa: “la vitamina C, inoltre, favorisce l’assorbimento del ferro di origine vegetale ed è un potente antiossidante”, specifica la nutrizionista.Questi tuberi, contengono, inoltre, un perfetto rapporto sodio- potassio. L’intervistata ci spiega, infatti, che “sono ricche di potassio, utile al buon funzionamento di cuore, apparato circolatorio, e muscoli, e povere invece di sodio che sappiamo essere, in quantità eccessive, nemico della salute, in modo particolare dell’apparato cardiovascolare e dei reni”.